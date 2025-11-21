США поставили Зеленскому жесткие сроки по урегулированию конфликта

Европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что их роль в процессе урегулирования конфликта снижается. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что для успешной реализации любого плана необходимо участие как украинцев, так и европейцев.. Согласно сообщению CNN, в настоящий момент план все еще находится в процессе разработки и его реализация потребует компромиссов от обеих сторон.