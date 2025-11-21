Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Растерзанного тигром фермера нашли благодаря окровавленным шлепанцам

В одном из индийских штатов произошла трагедия: тигр напал на 63-летнего фермера Чандрику Прасада, который ушёл на поле и не вернулся домой.

В одном из индийских штатов произошла трагедия: тигр напал на 63-летнего фермера Чандрику Прасада, который ушёл на поле и не вернулся домой.

Как выяснилось, мужчина отправился проверить посадки сахарного тростника. Долгое отсутствие отца встревожило его сына, Вишну Прасада. Он отправился на поиски и сначала обнаружил окровавленные шлепанцы, а затем — по следам, ведущим от них — наткнулся на останки, передает Times of India.

По данным местных оперативных служб, фермер стал жертвой тигра. На теле были характерные следы когтей и укусов, хищник частично съел левую ногу и область живота.

После известия о гибели соседа жители села выступили против лесного департамента. По словам сельчан, о хищнике они сообщали еще два месяца назад: тигр регулярно появлялся возле полей, нападал на скот, но никаких мер принято не было.

Местные жители потребовали установить проволочные ограждения между лесом и сельхозугодьями, чтобы предотвратить новые нападения.

Читайте также: Мрачная история Иволгинского потрошителя Кегашбека Орунбаева.