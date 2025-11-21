Растерзанного тигром фермера нашли благодаря окровавленным шлепанцам

В одном из индийских штатов произошла трагедия: тигр напал на 63-летнего фермера Чандрику Прасада, который ушёл на поле и не вернулся домой.
Как выяснилось, мужчина отправился проверить посадки сахарного тростника. Долгое отсутствие отца встревожило его сына, Вишну Прасада. Он отправился на поиски и сначала обнаружил окровавленные шлепанцы, а затем — по следам, ведущим от них — наткнулся на останки, передает Times of India.
По данным местных оперативных служб, фермер стал жертвой тигра. На теле были характерные следы когтей и укусов, хищник частично съел левую ногу и область живота.
После известия о гибели соседа жители села выступили против лесного департамента. По словам сельчан, о хищнике они сообщали еще два месяца назад: тигр регулярно появлялся возле полей, нападал на скот, но никаких мер принято не было.
Местные жители потребовали установить проволочные ограждения между лесом и сельхозугодьями, чтобы предотвратить новые нападения.
