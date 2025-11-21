Ричмонд
Брата лидера ОПГ «Махонинские»* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»* Андрея Махонина. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Официальным основанием для этого стала статья Уголовного кодекса России. Какая именно — информации нет.

ОПГ «Махонинские»* действует на территории Челябинской области с 1990-х годов. Ее основателями являются братья Андрей и Александр Махонины.

Группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей региона, конкурентов и оппонентов, передает РИА Новости.

Задержание главы ОПГ Александра Махонина произошло 14 ноября. Тогда же Советский районный суд признал «Махонинских» экстремистским объединением. Бизнес и недвижимость его лидеров обратили в доход государства.

*Объединение признано в России экстремистским.