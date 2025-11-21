В ХМАО школьница угодила под колеса авто

На место ДТП прибыли медики и полиция.
В Сургуте (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Энтузиастов произошло ДТП. Здесь водитель на автомобиле сбил ребенка.
«На улице Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе сбили человека. По словам очевидцев, девочку школьницу», — сообщают очевидцы в telegram-канале «К-Информ».
Отмечается, что это уже второй подобный случай за неделю в данной улице. На место прибыли медики и полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД округа с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.