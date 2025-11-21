Спелеолог Долотов об Усольцевых: тела в некоторых пещерах ищут месяцами

Пещера является местом повышенной опасности, и вероятность получить там травму, в том числе и смертельную, весьма велика, сказал aif.ru спелеолог Юрий Долотов, комментируя таинственное исчезновение Усольцевых в красноярской тайге.
Напомним, поиски семьи были возобновлены в понедельник по заявке полиции и завершились в среду. Опытные альпинисты, в частности, обследовали пещеру глубиной 15 метров в нескольких километрах от поселка Кутурчин — все ходы и три грота.
Предполагалось, семья могла спрятаться там от непогоды или упасть в один из провалов. Как стало известно, каких-либо следов присутствия человека в пещере не обнаружили.
«Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. Тут общей формулы нет. Но пещера, безусловно, место повышенной опасности, и можно так убиться, что искать потом тело будут очень долго», — сказал Долотов.
Он рассказал о случае, который произошел в Никитских каменоломнях в Подмосковье в 70-х годах.
«Человек уронил фонарик куда-то в щель, полез за ним, и в общем так получилось, что у него то ли сил потом не хватило вылезти, то ли еще что-то с ним произошло. Но факт в том, что человек там остался навсегда. И вроде бы неглубоко ушел, нужно было заглянуть только под глыбу, чтобы обнаружить его, но это сразу не сделали, и в итоге тело погибшего нашли только через три месяца, хотя ходили искали, казалось бы, везде», — поделился Долотов.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.