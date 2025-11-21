Бастрыкин требует доклад о мужчине, жестоко избившем подростка в Прикамье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин требует представить ему доклад о расследовании обстоятельств жестокого избиения подростка нетрезвым мужчиной в Горнозаводске Пермского края, рассказали в официальном телеграм-канале федерального ведомства «Следком».
Сообщение о том, что житель Горнозаводска напал на школьника, когда тот возвращался домой с уроков, появилось 20 ноября в сообществе «ЧП и ДТП | Горнозаводск» в соцсети «Вконтакте».
Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сейчас он проходит восстановление. О случившемся сообщили в полицию. По словам местных жителей, позже злоумышленник оправдывался тем, что его ранее «обкидали снежками». Мужчина продолжает находиться на свободе. Люди рассказывают, что он часто появляется пьяным рядом со школой № 1. Родители школьников опасаются, что инцидент может повториться.
«По данному факту следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Руководитель СКР по Пермскому краю Денис Головкин доложит о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах», — пояснили в СК РФ.