Бастрыкин требует доклад о мужчине, жестоко избившем подростка в Прикамье

Подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сейчас он проходит восстановление. О случившемся сообщили в полицию. По словам местных жителей, позже злоумышленник оправдывался тем, что его ранее «обкидали снежками». Мужчина продолжает находиться на свободе. Люди рассказывают, что он часто появляется пьяным рядом со школой № 1. Родители школьников опасаются, что инцидент может повториться.