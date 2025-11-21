Ричмонд
Мошенники с инсценировкой ДТП пойманы в Новосибирске

В Новосибирской области раскрыта группа мошенников, инсценировавших ДТП для страховых выплат, сообщает полиция.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, 29-летний житель региона организовал преступную группу из четырёх человек в возрасте от 22 до 42 лет. Вместе они занимались «автоподставами» — инсценировали ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний. Правоохранители зафиксировали как минимум четыре таких эпизода. Мошенники использовали собственные автомобили и брали машины в аренду, после ремонта снова задействуя их в схемах.

По данным полиции, преступная группа получила более 1,2 миллиона рублей. Трое участников задержаны и находятся под арестом, один отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и эпизодов преступлений.