Мошенники с инсценировкой ДТП пойманы в Новосибирске

По предварительным данным, 29-летний житель региона организовал преступную группу из четырёх человек в возрасте от 22 до 42 лет. Вместе они занимались «автоподставами» — инсценировали ДТП, чтобы получать выплаты от страховых компаний. Правоохранители зафиксировали как минимум четыре таких эпизода. Мошенники использовали собственные автомобили и брали машины в аренду, после ремонта снова задействуя их в схемах.