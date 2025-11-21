Началось расследование попытки изъятия органов у еще живого человека

Отдельно комитет напомнил, что подобные случаи ранее уже фиксировались в США. Летом New York Times сообщала об истории Мисти Хокинс — жительницы Алабамы, впавшей в кому после удушья во время еды. Женщину отключили от аппарата ИВЛ, после чего её признали умершей. Однако, когда хирург приступил к изъятию органов, выяснилось, что сердце пациентки все еще билось.