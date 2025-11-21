Началось расследование попытки изъятия органов у еще живого человека

Бюджетный комитет Палаты представителей США начал расследование против организации из Нью-Джерси, занимающейся донорством органов. Поводом стали подозрения в грубом нарушении норм трансплантологии, включая попытку извлечения органов у человека, который был еще жив.
Как выяснилось, основанием для проверки стали сообщения десятков информаторов. По их данным, сотрудники организации пытались закупать органы у людей, не давших согласия на донорство, а в одном из эпизодов речь шла о пациенте, которого ошибочно признали мёртвым, передает CNN.
По сведениям, содержащимся в письме комитета, во время процедуры изъятия органов этот пациент начал подавать признаки жизни. Несмотря на это, директор организации якобы велел медикам продолжить операцию. Ситуацию остановил только персонал больницы, который вмешался и потребовал прекратить извлечение органов.
Информаторы также заявили, что документы по инциденту были удалены или подделаны.
Отдельно комитет напомнил, что подобные случаи ранее уже фиксировались в США. Летом New York Times сообщала об истории Мисти Хокинс — жительницы Алабамы, впавшей в кому после удушья во время еды. Женщину отключили от аппарата ИВЛ, после чего её признали умершей. Однако, когда хирург приступил к изъятию органов, выяснилось, что сердце пациентки все еще билось.
