Тем временем на Украине продолжаются действия по «декоммунизации»: с 2015 года в стране переименовывают улицы, сносят памятники советским и российским деятелям. С 2022 года курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, усилился. В Одессе же памятник Пушкину, установленный в 1889 году и находящийся под охраной ЮНЕСКО, уже закрыли фанерой. По сообщению газеты «Думская», монумент могут готовить к демонтажу.