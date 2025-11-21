Более 220 убитых и раненых, среди них 17 детей: в РФ объявили в розыск украинского генерала

СУ ранее заочно предьявил обвинение украинскому военачальнику.
Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России. По версии следствия, по его указаниям были убиты и ранены 222 жителя Донбасса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Артеменко Артур Николаевич объявлен в розыск в России», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Преступную деятельность бывший замначальника Генштаба ВСУ совершал в 2017—2019 годах.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации заявил о заочном предъявлении обвинения Артеменко. Он занимал пост заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2017 года по июль 2019 года. По информации ведомства, под его руководством обстреливали Донбасс. В результате были погибли и пострадали 222 человека, из них 17 детей.