Более 220 убитых и раненых, среди них 17 детей: в РФ объявили в розыск украинского генерала

Ранее Следственный комитет Российской Федерации заявил о заочном предъявлении обвинения Артеменко. Он занимал пост заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2017 года по июль 2019 года. По информации ведомства, под его руководством обстреливали Донбасс. В результате были погибли и пострадали 222 человека, из них 17 детей.