Ранее российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. Кроме того, бойцы Вооружённых сил Российской Федерации продолжают операцию по ликвидации украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Российские войска также продолжают развивать наступательные операции на рубцовском и краснолиманском направлениях специальной военной операции.