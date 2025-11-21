Дым может там убить: ученый сказал об опасности места, где ищут Усольцевых

Трагическая история исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжает обрастать мрачными подробностями. Пока поисковые мероприятия, возобновленные в середине ноября по заявке полиции, не дали никаких результатов, эксперты делятся своими оценками шансов пропавших выжить в суровых условиях.
Особое внимание уделяется пещерам — природным укрытиям, которые обследовали спасатели. Как рассказали aif.ru спелеологи, они таят в себе смертельную опасность.
Поиски продолжаются даже под землей.
Предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года.
Несмотря на масштабные поиски, в которых участвовали сотни волонтеров, спасатели и специальная техника, ни одного следа семьи не было обнаружено.
По заявке полиции периодически возобновляются выезды профессиональных спасателей для обследования конкретных квадратов местности. Один из таких рейдов, возобновленный в понедельник, завершился 19 ноября.
С понедельника по среду специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» обследовали несколько пещер и километров лесного и скального массива.
В поисках приняли участие четыре спасателя, которые являются опытными альпинистами. Они проверили пещеру, расположенную в четырех километрах от поселка Кутурчин.
Это глубокое природное образование, где по какой-то причине могла оказаться семья. Пещера, глубина которой составляет 15 метров, была осмотрена полностью, включая все ходы и три грота.
Результат оказался отрицательным: никаких следов присутствия человека обнаружено не было.
Современный человек разучился выживать.
Спелеолог Юрий Долотов в беседе с aif.ru оценил возможность таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых выжить в пещере в условиях наступающей зимы. По мнению эксперта, шансы неподготовленных людей крайне малы.
«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? Силки ставить? Но их тоже нужно уметь соорудить. Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — отметил Долотов.
Дым убьет быстрее огня.
При этом пещеры могут обеспечить определенное укрытие, но только при соблюдении строгих условий.
Долотов отметил, что пещеры бывают относительно теплые, если отойти подальше от входа, и там действительно можно жить. Однако разводить огонь внутри такого убежища смертельно опасно.
«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света», — констатировал спелеолог.
Для поддержания жизни в пещере также необходима вода.
«Вода далеко не во всех пещерах присутствует, но зимой можно снег использовать. Поэтому разве что в пещеру можно приходить ночевать… В общем, всё это сомнительно выглядит», — сказал Юрий Долотов.
Таким образом, если бы Усольцевы попытались согреться, разведя костер в более комфортной, внутренней части пещеры, они, вероятно, задохнулись бы от дыма. Оставаться же у входа, по мнению эксперта, лишает смысла само нахождение в пещере.
Пещера место повышенной опасности.
Помимо проблем с выживанием, спелеолог отметил, что пещера сама по себе является не самым безопасным местом, тем более для пятилетнего ребенка.
Версия о том, что семья могла пострадать в одном из провалов или пещер, остается одной из приоритетных. Спасатели также предупреждают о серьезных опасностях, которые таят такие объекты для неподготовленных людей.
«Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. Тут общей формулы нет. Но пещера, безусловно, место повышенной опасности», — заметил Долотов.
Его слова подтвердил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов: «Опасность получить травму на природе всегда имеется, а в пещере тем более. Можно порезаться об острый край камня, подвернуть ногу, оступиться и удариться».
Другой эксперт, Денис Киселев, кстати, допустил, что в пещере мог получить серьезную травму кто-то один из членов семьи, но маловероятно, что пострадали все сразу.
Тела ищут месяцами.
Юрий Долотов также подчеркнул, что пещеры могут стать местом, где тела могут оставаться ненайденными очень долго.
«Пещера, безусловно, место повышенной опасности, и можно так убиться, что искать потом тело будут очень долго», — сказал он.
В качестве примера спелеолог привел трагический случай в Никитских каменоломнях в Подмосковье в 70-х годах, когда человек, уронив фонарик, полез за ним в щель и погиб.
«И вроде бы неглубоко ушел, нужно было заглянуть только под глыбу, чтобы обнаружить его, но это сразу не сделали, и в итоге тело погибшего нашли только через три месяца, хотя ходили искали, казалось бы, везде», — поделился Долотов.
Что произошло с Усольцевыми.
Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года.
За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.
Знаток тайги и опытный походник Алексей Тайганавт ранее рассказывал aif.ru, что склоняется к версии о том, что с главой семьи Сергеем Усольцевым могла произойти неприятность, которая дезориентировала жену и ребенка.