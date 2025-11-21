Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки БПЛА в российском регионе сотни домов остались без электричества

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Чертковском районе Ростовской области была повреждена опора линии электропередачи, что привело к отключению электроэнергии в более чем 200 домохозяйствах.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Чертковском районе Ростовской области была повреждена опора линии электропередачи, что привело к отключению электроэнергии в более чем 200 домохозяйствах.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, подача электричества была полностью восстановлена специалистами к утренним часам.

На месте происшествия возник локальный пожар площадью 4 квадратных метра, который был оперативно ликвидирован. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА за три часа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше