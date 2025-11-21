В результате атаки БПЛА в российском регионе сотни домов остались без электричества

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Чертковском районе Ростовской области была повреждена опора линии электропередачи, что привело к отключению электроэнергии в более чем 200 домохозяйствах.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, подача электричества была полностью восстановлена специалистами к утренним часам.
На месте происшествия возник локальный пожар площадью 4 квадратных метра, который был оперативно ликвидирован. В результате инцидента пострадавших нет.
Ранее силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА за три часа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.