У Курильских островов зафиксировали ощущаемое землетрясение

В районе Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Подземные толчки ощущались жителями Северо-Курильска. Данные предоставлены филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба» Российской академии наук.

Источник: Life.ru

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября). Его эпицентр находился в 89 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 20 км. В Северо-Курильске толчки ощущались силой до трёх баллов.

Ранее Камчатка вновь ощутила подземные толчки. 16 ноября было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения находился в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания составила 20 км.

