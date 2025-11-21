У Курильских островов зафиксировали ощущаемое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября). Его эпицентр находился в 89 км к юго-востоку от Северо-Курильска на глубине 20 км. В Северо-Курильске толчки ощущались силой до трёх баллов.