В Хабаровском крае экс-руководитель лесничества вымогал 2 млн у подрядчика

По версии следствия, с марта по июль 2020 года должностное лицо посещало места проведения работ по лесовосстановлению в поселке Чегдомын. Руководитель требовал от индивидуального предпринимателя передать ему не менее 20% от суммы заключенных договоров, угрожая не утвердить акты выполненных работ, что лишало коммерсанта возможности получить оплату. В июле 2020 года предприниматель передал чиновнику 2 миллиона рублей.