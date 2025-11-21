Ричмонд
В Хабаровском крае экс-руководитель лесничества вымогал 2 млн у подрядчика

Предприниматель передал деньги под угрозой невыплаты за выполненные работы.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае бывший руководитель Ургальского лесничества обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — сообщает Прокуратура Хабаровского края.

По версии следствия, с марта по июль 2020 года должностное лицо посещало места проведения работ по лесовосстановлению в поселке Чегдомын. Руководитель требовал от индивидуального предпринимателя передать ему не менее 20% от суммы заключенных договоров, угрожая не утвердить акты выполненных работ, что лишало коммерсанта возможности получить оплату. В июле 2020 года предприниматель передал чиновнику 2 миллиона рублей.

Следственным отделом по городу Амурск Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела — сообщает Хабаровский следком.

Собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.