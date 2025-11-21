Ричмонд
На месте «микропожара» в омской многоэтажке обнаружили труп

Небольшой пожар в квартире сгубил омичку.

Источник: AP 2024

В региональных органах МЧС в пятницу, 21 ноября 2025 года, сообщили о трагедии, которой завершился пожар в жилом доме по улице Волгоградской, что на Левобережье Омска.

Согласно официальным данным, источник находился в квартире на первом этаже, в результате чего задымлению подвергся подъезд пятиэтажки. При этом отмечается, что к приезду огнеборцев дом самостоятельно покинули два десятка жильцов.

Обозначено, что ликвидация открытого горения заняла порядка получаса и завершена в 18:26 четверга, 20 ноября 2025 года. Несмотря на то, что пламя успело распространиться лишь на четыре квадратных метра, в доме обнаружено бездыханное тело женщины. Иных подробностей случившегося в ГУ МЧС по Омской области не приводят.