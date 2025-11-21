На месте «микропожара» в омской многоэтажке обнаружили труп

Обозначено, что ликвидация открытого горения заняла порядка получаса и завершена в 18:26 четверга, 20 ноября 2025 года. Несмотря на то, что пламя успело распространиться лишь на четыре квадратных метра, в доме обнаружено бездыханное тело женщины. Иных подробностей случившегося в ГУ МЧС по Омской области не приводят.