Омич, осуждённый за смерть знакомого, не смог обжаловать приговор

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты 44-летнего жителя Омска, осуждённого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть его знакомого.
Как установил суд, 21 апреля 2024 года мужчина после совместного распития алкоголя избил своего знакомого, нанося удары по его телу. Потерпевший получил переломы рёбер и травмы внутренних органов, от которых скончался через несколько дней в больнице.
Мужчина свою вину не признал, но суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
После подачи жалобы в апелляционную и кассационную инстанции судебные органы оставили приговор без изменений, отклонив доводы защиты.