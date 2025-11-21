Ричмонд
В Ачинске подросток без прав угнал у отца автомобиль и устроил погоню со стрельбой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции Ачинска и Большого Улуя задержали 15-летнего юношу, который на чужом ВАЗ-21124 прокатился по городу с друзьями, не имея водительских прав.

Источник: НИА Красноярск

Сообщение о том, что несовершеннолетние катаются на автомобиле, поступило в дежурную часть МО МВД России «Ачинский». Экипаж ДПС немедленно направился на место.

При виде патрульного автомобиля подросток резко увеличил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Он не реагировал на требования остановиться и продолжил движение по улицам города, а затем направился в сторону поселка Бирилюссы.

Для остановки автомобиля полицейские приняли решение применить оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух один из сотрудников выстрелил по колесам машины. Поврежденное колесо заставило подростка остановиться, после чего его задержали. В автомобиле находились еще четыре несовершеннолетних и женщина — тетя одного из ребят, которую они подвозили домой.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении отца подростка составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Позже выяснилось, что отец написал заявление на сына за угон. В отношении 15-летнего юноши возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по краю.

