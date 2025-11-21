В Ачинске подросток без прав угнал у отца автомобиль и устроил погоню со стрельбой

Для остановки автомобиля полицейские приняли решение применить оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух один из сотрудников выстрелил по колесам машины. Поврежденное колесо заставило подростка остановиться, после чего его задержали. В автомобиле находились еще четыре несовершеннолетних и женщина — тетя одного из ребят, которую они подвозили домой.