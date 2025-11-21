Следствие назвало неожиданную причину ЧП с грузовым составом в Сибири

Ранее, 11 ноября, в Челябинске на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая также сошли с рельсов 19 вагонов с металлопрокатом. ЧП произошло утром рядом с промышленной зоной, около улицы Мраморной. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас следствие выясняет причины случившегося. Среди основных версий — плохое состояние железнодорожного полотна или неисправности ходовой части состава.