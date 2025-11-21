Ричмонд
В Тайшетском районе сошел с рельсов грузовой поезд

На перегоне Алзамай — Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги идут восстановительные работы. Ночью там сошел грузовой поезд. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру и транспортную полицию Иркутской области.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в 01:15 21 ноября на 4565 километре перегона. С рельсов сошли локомотив и 9 вагонов с углем. О возможных причинах схода пока не сообщается. Обстоятельства устанавливаются. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время движение поездов полностью остановлено, производятся восстановительные работы, — говорится в сообщении прокуратуры.

В сообщении транспортной полиции также указывается, что повреждены главные железнодорожные пути. Инцидент отразился и на расписании пассажирских поездов — они задерживаются.