В Тайшетском районе сошел с рельсов грузовой поезд

Инцидент произошел в 01:15 21 ноября на 4565 километре перегона. С рельсов сошли локомотив и 9 вагонов с углем. О возможных причинах схода пока не сообщается. Обстоятельства устанавливаются. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время движение поездов полностью остановлено, производятся восстановительные работы, — говорится в сообщении прокуратуры.
В сообщении транспортной полиции также указывается, что повреждены главные железнодорожные пути. Инцидент отразился и на расписании пассажирских поездов — они задерживаются.