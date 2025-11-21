В Тайшетском районе сошел с рельсов грузовой поезд

Инцидент произошел в 01:15 21 ноября на 4565 километре перегона. С рельсов сошли локомотив и 9 вагонов с углем. О возможных причинах схода пока не сообщается. Обстоятельства устанавливаются. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.