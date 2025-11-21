Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая девушка погибла в аварии на трассе Омской области

Погибшая была пассажиркой, а машиной управлял ее отец.

Источник: РИА "Новости"

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 21 ноября 2025 года, что около 19 часов 20 ноября случилось ДТП в Саргатском районе.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель “Тойоты Алион”, мужчина 1976 г. р., двигаясь по автодороге Омск — Тара, в районе 128-го километра не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что 22-летняя дочь водителя скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.