Молодая девушка погибла в аварии на трассе Омской области

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель “Тойоты Алион”, мужчина 1976 г. р., двигаясь по автодороге Омск — Тара, в районе 128-го километра не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в ведомстве.