Молодая девушка погибла в аварии на трассе Омской области

Омские правоохранители сообщили в пятницу, 21 ноября 2025 года, что около 19 часов 20 ноября случилось ДТП в Саргатском районе.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель “Тойоты Алион”, мужчина 1976 г. р., двигаясь по автодороге Омск — Тара, в районе 128-го километра не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что 22-летняя дочь водителя скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.