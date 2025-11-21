Авиакомпания S7 получила штраф из-за нарушения прав пассажиров

Российская авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, подверглась штрафу за оказание услуг с нарушениями требований законодательства РФ. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Речь идет о части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Сами инциденты произошли в июне и июле 2025 года. Теперь организации необходимо заплатить 30 тысяч рублей.
— Четырем пассажирам, следовавшим рейсами из города Новосибирска в города Иркутск и Абакан неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки, — отметили в ведомстве.
Причиной этого стало превышение числа зарегистрированных пассажиров — на них не хватило места на борту самолетов.
Тем временем частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) предложили забрать простаивающие у авиакомпании S7 самолеты Airbus A320neo.
До этого Генеральная прокуратура РФ также выявила нарушения при продаже авиабилетов — с пассажиров без их согласия и ведома взимали дополнительные 185 рублей.