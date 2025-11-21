Ричмонд
Дедушка и юноша из Омска потеряли по миллиону рублей после общения с мошенниками

Омичей обманули по стандартным схемам — «безопасный счет» и «звонок от вашего мобильного оператора».

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки на территории региона сотрудниками полиции были зарегистрированы 8 фактов дистанционных хищений денежных средств. Телефонные мошенники действовали по стандартным схемам.

Более 900 тысяч рублей потерял пенсионер из Октябрьского округа. Дедушка согласился на предложение якобы от представителя оператора сотовой связи о подключении мобильного интернета высокого качества. После того, как пенсионер сообщил собеседнику всю запрашиваемую информацию, с его банковского счета произошло списание всех его накоплений.

Еще банальнее мошенники обманули 23-летнего жителя Советского округа. Стандартный звонок с запугиванием и предложением «сотрудника Центробанка» быстро перевести деньги на «безопасный» счет, лишили молодого человека более 1 млн рублей.

Омская полиция в который раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в сети Интернет и совершении денежных операций. Стоит всегда держать в голове один факт: ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банковских организаций не звонят гражданам по вопросам сохранности сбережений. Так поступают только мошенники.