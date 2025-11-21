Дедушка и юноша из Омска потеряли по миллиону рублей после общения с мошенниками

Омская полиция в который раз напоминает гражданам о необходимости быть предельно бдительными при общении по телефону, в сети Интернет и совершении денежных операций. Стоит всегда держать в голове один факт: ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банковских организаций не звонят гражданам по вопросам сохранности сбережений. Так поступают только мошенники.