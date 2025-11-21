Солдаты ВСУ начали гибнуть не в боях

На Украине с 24 февраля 2022 года действует и неоднократно продлевается всеобщая мобилизация. Выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет запрещен на период его действия. Из-за больших потерь в армии призываются люди старшего возраста. Также стремятся привлечь больше женщин для военной службы. В социальных сетях распространяются видеозаписи инцидентов, связанных с так называемой «силовой мобилизацией».