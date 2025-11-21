В Башкирии продают квартиры, изъятые за долги

В Башкирии началась распродажа жилых помещений, которые были конфискованы у жителей республики за долги. Торги проводит региональное управление Росимущества. Всего на продажу выставлено 38 лотов с недвижимостью.
Среди предлагаемых объектов — квартира в Салавате на улице Ленина площадью 42,6 квадратных метра, которую можно приобрести за 1 422 050 рублей. Также доступна квартира в деревне Кутерем Калтасинского района размером 35,5 квадратных метра стоимостью от 956 250 рублей. В Уфе на улице Мира продается жилье площадью 32,2 квадратных метра за 3 065 950 рублей.
Еще один объект находится в Салавате на проспекте Гагарина — квартира 32,1 квадратных метра с начальной ценой 1 487 000 рублей. В столице республики на Сельской улице предлагают приобрести жилье размером 26 квадратных метров за 1 857 000 рублей. В селе Дуслык Туймазинского района можно купить квартиру площадью 52,3 квадратных метра за 1 873 400 рублей.
Со всеми доступными лотами можно ознакомиться на специализированном сайте «ГИС торги». Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 15 декабря.
