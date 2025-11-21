Ричмонд
Красноярского фитнес-тренера подозревают в нелегальной продаже тестостерона

Полиция задержала в Красноярске фитнес-тренера и двух его подельников.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске фитнес-тренера подозревают в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов, содержащих в своем составе тестостерон и его производные. Эти препараты для увеличения набора мышечной массы и выносливости по закону продают только по рецепту врача.

Как рассказали в пресс-службе полиции, фитнес-тренер решил устроить себе дополнительный заработок и закупал препараты в Санкт-Петербурге коробками. У него дома при обыске нашли более 15 килограммов сильнодействующих веществ.

Перепродажей занимался клиент тренера, он предлагал их своим знакомым и отправлял транспортной компанией. Когда его задержали, то вес изъятых посылок составил более 188 грамм, плюс еще 63 грамма нашли при нем во время задержания.

Лишившись напарника, фитнес-тренер нашел другого — 25 летнего знакомого. И продолжил свой незаконный бизнес. Затем и у этого сообщника нашли и изъяли 25 коробок с крупной партией препаратов, содержащих в своем составе тестостерон и его производные массой более 4 килограммов.

Сейчас сотрудники управления наркоконтроля проверяют всех трех на причастность к другим аналогичным преступлениям. Им грозит до восьми лет лишения свободы.