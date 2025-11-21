Киев убрал из нового мирного плана США важный пункт

Некоторые украинские СМИ утверждают, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, в том числе, упоминается в следственных материалах под псевдонимом «Али-Баба». Есть сведения, что это лишь часть масштабной схемы, и в ближайшее время могут появиться новые данные о возможной причастности высокопоставленных чиновников к коррупционным действиям в сфере обороны, включая государственные закупки. Среди лиц, которых упоминают в этом контексте, также числится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.