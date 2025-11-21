Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атаки зафиксировали в нескольких областях и над Черным морем.

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атаки зафиксировали в нескольких областях и над Черным морем.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 ноября до 7:00 по московскому времени 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что семь БПЛА уничтожили над Смоленской областью и еще семь — над Ростовской областью. Кроме того, шесть дронов сбили над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря и четыре — над Республикой Крым.

Также два беспилотника перехватили над Воронежской областью, еще два — над Краснодарским краем, передает Telegram-канал МО РФ.

Ночью 20 ноября в результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область произошел пожар на промышленном предприятии. По данным главы региона Павла Малюкова, в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше