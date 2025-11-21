«Как в НАТО»: раскрыты детали нового плана США по Украине

Ранее портал Axios писал, что США разрабатывают мирный план по Украине, состоящий из 28 пунктов. Однако тогда не было речи о коллективном ответе на нападение на Украину. Говорилось лишь о гарантиях безопасности и отказе Киева от вступления в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф ведут переговоры с Россией и Украиной по поводу плана. Западные СМИ пишут, что США могут предложить Киеву отказаться от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в украинском урегулировании нет ничего нового по сравнению с договоренностями, которые достигли президенты РФ и США на Аляске.