В Казачинско-Ленском районе бездомная собака напала на 11-летнего мальчика. Все произошло 18 ноября 2025 года в переулке Бамовский поселка Улькан. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, школьник получил травмы, его доставили в больницу.