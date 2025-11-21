В Казачинско-Ленском районе бездомная собака напала на 11-летнего мальчика. Все произошло 18 ноября 2025 года в переулке Бамовский поселка Улькан. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, школьник получил травмы, его доставили в больницу.
— Прокуратура оценит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, а также о защите прав несовершеннолетних.
При наличии оснований ведомство обратится с иском в суд, чтобы пострадавшему компенсировали моральный вред. Следственный комитет завел уголовное дело. Сотрудники выясняют обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов.