В Казачинско-Ленском районе бездомная собака напала на 11-летнего мальчика

Школьника с травмами доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе бездомная собака напала на 11-летнего мальчика. Все произошло 18 ноября 2025 года в переулке Бамовский поселка Улькан. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, школьник получил травмы, его доставили в больницу.

— Прокуратура оценит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, а также о защите прав несовершеннолетних.

При наличии оснований ведомство обратится с иском в суд, чтобы пострадавшему компенсировали моральный вред. Следственный комитет завел уголовное дело. Сотрудники выясняют обстоятельства случившегося. Ход и результаты расследования проконтролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе задержали пять поездов из-за схода вагонов.