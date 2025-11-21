Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Андижане обнаружили крупную нарколабораторию

Vaib.uz (Узбекистан. 21 ноября). В Андижане сотрудники Службы государственной безопасности совместно с органами внутренних дел провели масштабное оперативное мероприятие, в ходе которого была раскрыта крупная нарколаборатория. Организатором незаконного производства оказался 38-летний житель города, превративший собственное жилище в полноценный подпольный цех по изготовлению и распространению наркотиков.

Источник: Vaib.Uz

В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты различные запрещённые вещества: «гашиш», синтетический наркотик в кристаллической форме, а также сильнодействующий препарат «Тропикамид». Помимо этого, оперативники нашли сырьё, необходимое для изготовления синтетических наркотиков, специальные ёмкости, зип-пакеты для расфасовки продукции, четыре мобильных телефона и ноутбук.

Особый интерес вызвало содержимое изъятого ноутбука. На устройстве обнаружили три Telegram-бота, посредством которых злоумышленник координировал продажу синтетических наркотиков и передавал клиентам локации с закладками. Кроме того, в памяти ноутбука сохранились видео и слайды-инструкции по организации нарколаборатории в домашних условиях, что свидетельствует о системном и организованном подходе к преступной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, а все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех возможных соучастников и преступных связей задержанного.