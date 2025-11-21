В Андижане обнаружили крупную нарколабораторию

В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты различные запрещённые вещества: «гашиш», синтетический наркотик в кристаллической форме, а также сильнодействующий препарат «Тропикамид». Помимо этого, оперативники нашли сырьё, необходимое для изготовления синтетических наркотиков, специальные ёмкости, зип-пакеты для расфасовки продукции, четыре мобильных телефона и ноутбук.
Особый интерес вызвало содержимое изъятого ноутбука. На устройстве обнаружили три Telegram-бота, посредством которых злоумышленник координировал продажу синтетических наркотиков и передавал клиентам локации с закладками. Кроме того, в памяти ноутбука сохранились видео и слайды-инструкции по организации нарколаборатории в домашних условиях, что свидетельствует о системном и организованном подходе к преступной деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, а все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех возможных соучастников и преступных связей задержанного.