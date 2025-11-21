В Андижане обнаружили крупную нарколабораторию

Особый интерес вызвало содержимое изъятого ноутбука. На устройстве обнаружили три Telegram-бота, посредством которых злоумышленник координировал продажу синтетических наркотиков и передавал клиентам локации с закладками. Кроме того, в памяти ноутбука сохранились видео и слайды-инструкции по организации нарколаборатории в домашних условиях, что свидетельствует о системном и организованном подходе к преступной деятельности.