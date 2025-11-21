Британия уходит от вопросов о провале операции с угоном российского истребителя

Штурман доложил о попытке вербовки своему руководству и под контролем контрразведки вступил в оперативную игру. Иностранные разведки поручили ему отравить летчика, нанеся яд на кислородную маску, а затем направить самолет в сторону базы НАТО в Румынии. За угон ему пообещали три миллиона долларов. В спецслужбах считают, что целью разведок было не получить российское оружие, а устроить провокацию с его сбитием в воздушном пространстве страны — члена НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не получала реакции от Лондона на это сообщение, передает RT.