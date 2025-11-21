Бродячая собака напала на 11-летнего школьника в Казачинско-Ленском районе

IrkutskMedia, 21 ноября. Бродячая собака напала на 11-летнего мальчика и покусала его в одном из поселков Казачинско-Ленского района. Инцидент произошел вечером 18 ноября. Ребенка с травмами доставили в местную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.
Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, по факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура района проводит проверку, а также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
При наличии оснований будут приняты меры, в том числе направлено обращение в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства об ответственном обращении с животными, а также о защите прав несовершеннолетних.
Ранее агентство сообщало, что собака напала на хозяина в поселке Тельма Усольского района. Инцидент произошел 17 августа во дворе частного дома. Животное набросилось на 64-летнего мужчину, когда он наполнял миску водой для питья.