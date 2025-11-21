В Башкирии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

В селе Арсланово Буздякского района загорелся бревенчатый дом. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Прибывшие пожарные оперативно справились с открытым пламенем, однако при осмотре помещения они обнаружили тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Установлением личности погибшего сейчас занимаются следователи.
— На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Расследованием причин возгорания занимается дознаватель МЧС России, — добавили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.