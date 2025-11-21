В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата

Прокуратура Красноярского края в декабре 2024 года сообщала, что 19-летней второкурснице педагогического университета от лица специалиста Центрального Банка позвонили кибераферисты. Мошенники внушили девушке, что её родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Они уже попали в поле зрения правоохранителей и без ее помощи спасти родителей не получится. Чтобы якобы избавить родственников от уголовной ответственности, аферисты указали купить канистру, наполнить её бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции.