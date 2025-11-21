В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Студентка красноярского педагогического университета предстанет перед судом за поджог в 2024 году банкомата по указке мошенников, прокуратура утвердила ей обвинение об умышленном повреждении имущества, сообщает краевой надзорный орган.
«Придя в себя, девушка рассказала, как после безуспешных попыток дозвониться в службу поддержки “Госуслуг” ей перезвонил якобы специалист. Испугавшись его угроз, она поверила злоумышленникам и выполнила все их указания. Прокурор утвердил ей обвинение в умышленном повреждении имущества с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 167 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Краевой главк МВД в декабре 2024 года сообщал, что в Красноярске девушка по указке неизвестных подожгла банкомат горючей жидкостью и пострадала сама.
Прокуратура Красноярского края в декабре 2024 года сообщала, что 19-летней второкурснице педагогического университета от лица специалиста Центрального Банка позвонили кибераферисты. Мошенники внушили девушке, что её родители, искренне заблуждаясь, финансово поддерживают недружественную страну. Они уже попали в поле зрения правоохранителей и без ее помощи спасти родителей не получится. Чтобы якобы избавить родственников от уголовной ответственности, аферисты указали купить канистру, наполнить её бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции.
Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, но транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту, и тогда он ей сказал пройти до отделения банка на улице 60 лет Октября и поджечь банкомат, уточняли в краевой прокуратуре. При этом сама девушка получила термические ожоги I-II степени.
Уточняется, что уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска.