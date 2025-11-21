Внезапная встреча с семьей: последние новости о поисках Усольцевых

Семья Усольцевых — 48-летняя Ирина, 64-летний Сергей и их пятилетняя дочь Арина — загадочно исчезла 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края, и эта история продолжает обрастать новыми, порой невероятными, подробностями и версиями.
Пока профессиональные спасатели и следователи проводят точечные поисковые операции в суровой сибирской тайге и пещерах, в СМИ активно обсуждается совершенно неожиданная версия о тайном «побеге» семьи в теплый Таиланд.
Результаты новых поисков.
Спустя почти два месяца с момента исчезновения, поиски не прекращаются, хотя и перешли в режим точечных задач. Спасатели обследуют, в том числе самые опасные и труднодоступные участки.
Краевое профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель» по заявлке полиции провело очередной трехдневный рейд.
«С 17 по 19 ноября краевые спасатели в ходе поиска трех граждан, пропавших в Партизанском районе, обследовали две пещеры протяженностью около 80 м и около 3 км лесного и скального массива. Поиски результатов не дали», — говорится в официальном сообщении формирования.
Спелеолог оценил шансы выжить в пещере.
Версия о том, что Усольцевы могли укрыться в пещере, имеет право на жизнь. Однако эксперты считают, что шансы выжить там неподготовленным людям в условиях наступающей зимы крайне малы.
Спелеолог Юрий Долотов в беседе с aif.ru оценил возможность выживания.
«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? Силки ставить? Но их тоже нужно уметь соорудить. Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — отметил Долотов.
Пещеры могут служить укрытием, но с множеством оговорок. Эксперт отметил, что в глубине пещеры, где может быть относительно тепло, разводить огонь смертельно опасно.
«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света», — констатировал спелеолог.
Размещение у входа же лишает смысла само нахождение в пещере как в защищенном убежище. С проблемой добычи пищи добавляется вопрос с водой.
«Вода далеко не во всех пещерах присутствует, но зимой можно снег использовать. Поэтому разве что в пещеру можно приходить ночевать… В общем, всё это сомнительно выглядит», — сказал Юрий Долотов.
Специалист подчеркнул, что попытка согреться или приготовить пищу с помощью костра во внутренней, более комфортной части пещеры, скорее всего, привела бы к гибели от удушья.
Пещера место повышенной опасности.
Помимо вопросов выживания, пещера сама по себе представляет серьезную угрозу, особенно для семьи с маленьким ребенком.
«Конечно, про все пещеры нельзя сказать одинаково, нужно смотреть по конкретике. Есть такие, в которых, чтобы убиться, нужно постараться, а есть, где можно провалиться куда-то, получить травму. Тут общей формулы нет. Но пещера, безусловно, место повышенной опасности», — обозначил Долотов.
Его слова подтвердил представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
«Опасность получить травму на природе всегда имеется, а в пещере тем более. Можно порезаться об острый край камня, подвернуть ногу, оступиться и удариться», — предупредил он.
Русские в Таиланде заявили, что видели семью.
Тем временем появилась совершенно альтернативная, но весьма обсуждаемая в СМИ версия о том, что Усольцевы могли покинуть страну и скрыться в Таиланде. Слухи появились после того, как русские туристы в Таиланде заявили, что видели семью, похожую на пропавшую. Чета, якобы, пряталась от взглядов, отца звали Сергеем, а мать была блондинкой.
Истоки этой версии уходят к старому интервью Сергея Усольцева, в котором он рассуждал об экономике и идее переезда в Таиланд в качестве дауншифтера.
Усольцев задавался вопросом: «А не проще с деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?».
И хотя это интервью вышло еще в 2015 году, его слова активно вспоминают после таинственного исчезновения.
Эксперты оценили версию тайного нахождения в Таиланде.
Специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ) оценили, насколько реально незамеченными выехать в Таиланд людям, которых ищет вся страна.
В РСТ объяснили, что даже при безвизовом въезде в Таиланд требуется прохождение пограничного контроля по заграничному паспорту.
«Въезд в Таиланд безвизовый, но по заграничному паспорту. Любой переход сухопутной или воздушной границы, естественно, происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие. И если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта», — отметили в РСТ в беседе с aif.ru.
Кроме того, пребывание в стране ограничено. Без визы разрешено находиться 60 дней, с возможностью продления до 90 дней. Для более длительного проживания необходимы специальные документы, такие как рабочая или учебная виза, вид на жительство.
«В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас часто. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют», — констатировали в РСТ.
Получить таиландский паспорт также очень сложно.
«Это долгий процесс. На получение паспорта могут уйти годы, и для этого должны быть основания», — подытожили в РСТ.
Важно отметить, что Следственный комитет не рассматривает версию о выезде семьи из страны, и расследование ведется исключительно внутри региона.
«Расследование дела об исчезновении Усольцевых за пределы Красноярского края не выходило», — сообщила aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
В Красноярском крае нашли пропавшего мальчика.
На фоне бесследного исчезновения Усольцевых, в регионе продолжаются поиски других пропавших людей, некоторые из которых завершаются благополучно.
Ранее сообщалось о пропаже 10-летнего Ильи Качаева в городе Назарово Красноярского края с 19 ноября 2025 года. Назарово находится примерно в 400 километрах от места пропажи Усольцевых, но относится к тому же краю.
К счастью, волонтёры «ЛизаАлерт» сообщили, что мальчик найден живым.
Новое исчезновение.
В тот же день стало известно о новом исчезновении.
В Красноярске с 6 ноября 2025 года разыскивается 20-летний Никуленко Максим Александрович. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
История Усольцевых остается самой резонансной и трагической загадкой этой осени, в очередной раз напоминая о необходимости соблюдения мер безопасности при походах в дикую природу.