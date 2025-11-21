Внезапная встреча с семьей: последние новости о поисках Усольцевых

«Современному человеку в природе выжить сложно. Он потерял навык добывания еды в диких условиях. Чтобы выжить зимой, нужно охотиться. Но только как, если нет даже того же ружья? Силки ставить? Но их тоже нужно уметь соорудить. Зимой в Красноярском крае холодно, поэтому важно уметь разводить огонь. Пока спички есть, слава богу, проблемы нет. А, допустим, кончатся спички… То есть нужно постоянно поддерживать огонь», — отметил Долотов.