В Приангарье сошли с рельсов вагоны с углем: подробности

В Иркутской области сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за этого задерживаются пять пассажирских поездов. Об этом со ссылкой на представителей Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщает «Комсомольская правда — Иркутск».
«В связи со сходом вагонов и локомотива грузового поезда на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пять пассажирских поездов», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе регионального МЧС отметили, что на месте никто не пострадал. Также нет угрозы экологии. Однако ущерб от опрокидывания локомотива и вагонов, в которых был уголь, составил более миллиона рублей.
Издание отмечает, что предварительной причиной схода вагонов стал посторонний предмет, оставленный на железнодорожных путях сотрудниками, которые занимались их ремонтом.
Днем ранее крупное происшествие на железной дороге привело к масштабным задержкам в движении поездов на Урале. Из-за пожара на перегоне Шамары — Кордон, расположенном на границе Пермского края и Свердловской области, вынужденно задерживаются десять пассажирских составов.