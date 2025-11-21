Ричмонд
За ночь над Ростовской областью сбили семь БПЛА, был обесточен хутор на 200 домов

Юрий Слюсарь: более 200 домов остались без электричества после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 21 ноября, над двумя районами Ростовской области были ликвидированы БПЛА, при этом целый хутор оказался без электричества. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.

— Атака беспилотников была отражена в Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших среди местных жителей нет, — прокомментировал глава региона.

Однако в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин. Из-за этого без света остались более 200 домов.

Возникший на месте пожар быстро потушили. Его площадь составила четыре квадратных метра.

— Специалисты восстановили подачу электроэнергии к утру. Информация о последствиях на земле уточняется.

Добавим, по данным Минобороны РФ, за ночь с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Из них семь БПЛА сбили над территорией Ростовской области.

