Свыше полторы тысячи доз героина обнаружили у ранее судимой омички

Общая масса смертельного зелья, изъятого у 37-летней жительницы Омска, составила более 600 грамм.

Источник: Комсомольская правда

В Омске перед судом предстанет местная жительница за покушение к сбыту более 600 грамм героина. Ранее судимой за аналогичные преступления 37-летней омичке грозит 20-летний тюремный срок.

В Омске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней ранее судимой за аналогичные преступления местной жительницы. Она обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. По версии следствия, в апреле 2025 года, женщина согласилась принять участие в преступной схеме по дистанционному распространению наркотиков с использованием сети Интернет.

Некоторое время омичка работала розничным курьером, потом ей были доверены оптовые партии наркотиков для изготовления закладок. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе личного досмотра у обвиняемой изъято 193 свертка с героином, общей массой 68,4 гр. Аналогичный наркотик, расфасованный в 1,6 тысяч свертков, массой более 573 грамм, изъят при осмотре ее жилища.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью, пояснив, что занималась незаконной деятельностью с целью получения быстрого дохода. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.