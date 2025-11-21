Свыше полторы тысячи доз героина обнаружили у ранее судимой омички

Некоторое время омичка работала розничным курьером, потом ей были доверены оптовые партии наркотиков для изготовления закладок. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе личного досмотра у обвиняемой изъято 193 свертка с героином, общей массой 68,4 гр. Аналогичный наркотик, расфасованный в 1,6 тысяч свертков, массой более 573 грамм, изъят при осмотре ее жилища.