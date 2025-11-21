В результате атаки ВСУ на Ростовскую область обесточило более 200 домов

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область была повреждена линия электропередач (ЛЭП), обесточило более 200 домов. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
— В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четыре квадратных метра. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — говорится в Telegram-канале главы области.
Слюсарь уточнил, что пострадавших в результате налета беспилотников нет. Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают работать над отражением атаки.
По информации Министерства обороны РФ, за минувшую ночь силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России. Из них семь — над Ростовской областью.
Днем ранее удары пришлись также на Курскую область. В результате повреждения региональных подстанций более 16 тысяч человек остались без света.