В результате атаки ВСУ на Ростовскую область обесточило более 200 домов

— В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади четыре квадратных метра. Подачу электроэнергии специалисты к утру восстановили. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — говорится в Telegram-канале главы области.