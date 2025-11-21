Ричмонд
В Ангарске мужчина устроил стрельбу из ружья во дворе из-за конфликта с соседями

В Ангарске мужчина устроил стрельбу из ружья во дворе из-за конфликта с соседями. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Полиция изъяла охотничье ружье у 57-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в частном секторе микрорайона «Северный». Поводом для инцидента, по предварительным данным, стал конфликт между соседями.

Инцидент произошел после того, как в отдел полиции № 1 поступили сообщения от жителей о громких хлопках, похожих на выстрелы. В результате действий мужчины были повреждены забор и камера наружного наблюдения. Внятных объяснений своим поступкам злоумышленник не предоставил.

В отношении стрелка уже составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах). Оружие изъято.

— В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), — сообщили в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.