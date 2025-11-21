В Ангарске мужчина устроил стрельбу из ружья во дворе из-за конфликта с соседями

Инцидент произошел после того, как в отдел полиции № 1 поступили сообщения от жителей о громких хлопках, похожих на выстрелы. В результате действий мужчины были повреждены забор и камера наружного наблюдения. Внятных объяснений своим поступкам злоумышленник не предоставил.