По делу о гибели семи человек при ДТП в Прикамье назначены экспертизы

По данному происшествию Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание опасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Как пояснили в следственном управлении, потерпевшими по делу признаны родственники погибших, а также лица, получившие травмы в ДТП.