Дом и гараж с автомобилем уничтожены огнем в Новом Уренгое. Фото

В Новом Уренгое (ЯНАО) ночью произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании в ДПК «Дунай» по улице Сосновой поступило в пожарно-спасательную часть 21 ноября в 2:27. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

«В 4:30 открытое горение было ликвидировано. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.

Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут после получения вызова. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение дома на площади около 100 квадратных метров и гаража — на площади 24 квадратных метра Жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. В результате пожара дом поврежден по всей площади, уничтожено находящееся в нем имущество. Также пострадали гараж и автомобиль, который находился внутри. Причина пожара и размер ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.

Пожар в Новом Уренгое Пожар в Новом Уренгое Пожар в Новом Уренгое.