Дом и гараж с автомобилем уничтожены огнем в Новом Уренгое. Фото

Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут после получения вызова. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение дома на площади около 100 квадратных метров и гаража — на площади 24 квадратных метра Жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. В результате пожара дом поврежден по всей площади, уничтожено находящееся в нем имущество. Также пострадали гараж и автомобиль, который находился внутри. Причина пожара и размер ущерба будут установлены дознавателем МЧС России.