ВСУ атаковали регионы России 33 дронами

За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаки фиксировались с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября (время московское).

Дроны сбиты над семью регионами РФ и черным морем.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Оно опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Семь дронов были сбиты над Смоленской областью, столько же — над Ростовской, шесть — над Белгородской Четыре БПЛА пытались атаковать Крым. По два уничтожены в Воронежской области и в Краснодарском крае. Пять дронов ликвидированы над акваторией Черного моря.

