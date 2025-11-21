МВД объявило в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко

С февраля 2017 по июль 2019 года Артеменко занимал высокий пост в военном руководстве Украины. По версии следователей, в этот период подчинённые ему военнослужащие ВСУ по отданным им приказам проводили обстрелы территории Донбасса. В результате погибли и получили ранения 222 человека. Среди пострадавших, по данным ведомства, были 17 детей.