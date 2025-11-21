МВД объявило в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко

Данные базы МВД России подтвердили, что бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко объявлен в федеральный розыск. Согласно информации из ведомственной системы, основанием для розыска значится уголовная статья.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в картотеке.
С февраля 2017 по июль 2019 года Артеменко занимал высокий пост в военном руководстве Украины. По версии следователей, в этот период подчинённые ему военнослужащие ВСУ по отданным им приказам проводили обстрелы территории Донбасса. В результате погибли и получили ранения 222 человека. Среди пострадавших, по данным ведомства, были 17 детей.
Недавно в базе данных МВД появился экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он попал в розыск уже второй раз. Вероятной причиной этого называют уголовное дело о превышении должностных полномочий Родченковым.