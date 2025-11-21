Суд арестовал начальника отдела центра «Э» полиции Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска заключил под стражу начальника отдела Центра противодействия экстремизму краевого главка МВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Сотрудники собственной безопасности полиции установили, что в 2021 году офицер получил от жителя Красноярска смартфон и 200 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были платой за отказ от проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении этого человека.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 января 2026 года. Обвиняемый будет содержаться в СИЗО-1 Красноярска.
Полицейский уже отстранен от должности. В случае подтверждения вины его уволят из органов по отрицательным основаниям, после чего он понесет уголовное наказание.