Суд арестовал начальника отдела центра «Э» полиции Красноярского края

Начальника отдела Центра противодействия экстремизму полиции Красноярского края подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Freepik

Центральный районный суд Красноярска заключил под стражу начальника отдела Центра противодействия экстремизму краевого главка МВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники собственной безопасности полиции установили, что в 2021 году офицер получил от жителя Красноярска смартфон и 200 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были платой за отказ от проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении этого человека.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 января 2026 года. Обвиняемый будет содержаться в СИЗО-1 Красноярска.

Полицейский уже отстранен от должности. В случае подтверждения вины его уволят из органов по отрицательным основаниям, после чего он понесет уголовное наказание.