Суд арестовал начальника отдела центра «Э» полиции Красноярского края

Сотрудники собственной безопасности полиции установили, что в 2021 году офицер получил от жителя Красноярска смартфон и 200 тысяч рублей. По версии следствия, деньги были платой за отказ от проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении этого человека.