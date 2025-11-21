Ричмонд
Женщина приказала бойфренду убить собственную дочь из-за наследства

В бразильском штате полиция раскрыла жестокое преступление: 24-летняя Аллани Раяне Сантос была убита по указанию собственной матери, опасавшейся потерять наследство.

Как выяснилось, тело девушки нашли 17 ноября. Ее руки были связаны, на коже — следы ударов мотыгой и ножом. Камеры наблюдения вывели следствие на мужчину, состоявшего в отношениях с матерью Сантос. На допросе он признался, что действовал по её приказу.

По данным полиции, недавно умер дед девушки — отец предполагаемой заказчицы. В наследство остались три дома и крупная сумма денег. Женщина решила, что дочь потребует всё, и поручила своему бойфренду «убедить» её отказаться от прав на имущество, пишет NTK.

Мужчина ворвался в дом Сантос, привязал её к стулу и начал пытать, пытаясь добиться отказа от наследства. Девушка не согласилась на его условия, после чего он нанес смертельные ранения. Пара пыталась скрыться в другом штате, но их задержали на следующий день.

Правоохранители установили, что отношения матери и дочери долгое время оставались напряжёнными и конфликты чаще всего возникали из-за денег.

