Женщина приказала бойфренду убить собственную дочь из-за наследства

Мужчина ворвался в дом Сантос, привязал её к стулу и начал пытать, пытаясь добиться отказа от наследства. Девушка не согласилась на его условия, после чего он нанес смертельные ранения. Пара пыталась скрыться в другом штате, но их задержали на следующий день.