Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях

СК возбудил уголовное дело из-за схода вагонов с углем в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области по факту схода вагонов и локомотива на ВСЖД, предварительно, причиной стал посторонний предмет, который на путях оставили ремонтировавшие их сотрудники, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. «Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении.

Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Пострадавших нет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.