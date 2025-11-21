Причиной схода вагонов в Приангарье стал посторонний предмет на путях

По данным следствия, в пятницу в 1.15 (20.15 мск четверга) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженых углем. «Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении.