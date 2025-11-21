Посторонний предмет мог вызвать сход поезда с рельсов в Иркутской области

«По данным следствия, 21.11.2025 в 01 час 15 минут местного времени на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском районе Иркутской области произошёл сход и опрокидывание локомотива и вагонов, гружённых углём. Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», — говорится в сообщении.