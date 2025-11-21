Ричмонд
Опубликованы кадры с места ЧП с грузовым поездом в Сибири

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видео с места ЧП в Тайшетском районе Иркутской области. Ночью там сошли с рельсов восемь вагонов с углем. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Пострадавших нет. В настоящее время движение поездов полностью остановлено, производятся восстановительные работы», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ночь на 21 ноября в 01:15 по местному времени на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов с углем. По данным следствия, сход локомотива произошел из-за постороннего предмета, который оставили работники во время ремонта на железнодорожных путях. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Ущерб от происшествия превысил миллион рублей.