Опубликованы кадры с места ЧП с грузовым поездом в Сибири

В ночь на 21 ноября в 01:15 по местному времени на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли восемь вагонов с углем. По данным следствия, сход локомотива произошел из-за постороннего предмета, который оставили работники во время ремонта на железнодорожных путях. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности). Ущерб от происшествия превысил миллион рублей.